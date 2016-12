foto Ap/Lapresse

21:32

- Il presidente israeliano e premio Nobel per la Pace, Shimon Peres, è in Italia per una visita ufficiale che lo porterà ad incontrare il Papa domani in Vaticano, quindi il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il neopremier, Enrico Letta. In programma anche una tappa ad Assisi, dove Peres mercoledì riceverà la cittadinanza onoraria per la Pace. Il suo arrivo è avvenuto tra rigidissime misure di sicurezza.