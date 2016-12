foto Ansa

13:00

- Parlando del caso dei due marò, il ministro degli Esteri indiano, Salman Kurshid, ha ricordato che nella legge indiana esiste "un'attenuante molto cruciale, quella della buona fede". "Se uno agisce in buona fede - ha sottolineato - non c'è colpevolezza penale". Il ministro ha quindi spiegato che il processo a Latorre e Girone potrebbe durare circa due o tre mesi, e che non c'è il rischio di pena di morte.