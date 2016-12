foto Ap/Lapresse

08:57

- Due navi mercantili sono entrate in collisione nel sud-ovest del Peloponneso, in Grecia. Due marinai siriani sono morti e altri otto sono dispersi. Con un equipaggio di 17 marinai, tutti siriani, il cargo Piri Reis è affondato dopo essersi scontrato con un altro cargo, il Consouth. Ancora da determinare la cause dell'incidente.