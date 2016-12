foto Ap/Lapresse

07:01

- Un incendio, seguito da una serie di esplosioni, è avvenuto la notte scorsa in un magazzino sotterraneo dell'Organizzazione di ricerca e sviluppo per la difesa (Drdo) nello Stato nord-orientale indiano di Orissa, in India. Sull'incidente, che apparentemente ha causato gravi danni, ma non vittime, è stata aperta una inchiesta.