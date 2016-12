foto Ap/Lapresse

06:09

- Il premier giapponese, Shinzo Abe, è in Russia, prima tappa della missione di una settimana che lo porterà anche in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Turchia. A Mosca, Abe incontra oggi il presidente Vladimir Putin, negli sforzi per riavviare i colloqui in stallo sulla sovranità delle quattro isole delle Curili del Sud, l'arcipelago vicino ad Hokkaido occupato dall'Urss alla fine della Seconda guerra mondiale.