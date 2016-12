foto Ap/Lapresse

02:01

- Il presidente americano, Barack Obama, si appresta a nominare Anthony Foxx segretario ai Trasporti. Foxx, attuale sindaco di Charlotte, prenderà così il posto di Ray Lahood. L'annuncio dovrebbe arrivare in settimana. Foxx ha annunciato all'inizio di aprile la propria intenzione di lasciare l'attuale incarico a fine anno. Il suo nome come segretario ai trasporti era circolato per il buon lavoro svolto al sistema di trasporti di Charlotte.