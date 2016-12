foto Ap/Lapresse

10:19

- Una studentessa indiana di 20 anni è stata violentata ed uccisa venerdì nello Stato meridionale di Karnataka ed il suo cadavere abbandonato con sopra la firma "Maratha", in riferimento ad una casta di guerrieri indiani. Lo riferiscono oggi i media a New Delhi. Secondo la polizia un gruppo di un numero imprecisato di persone l'ha violentata, poi ha sfigurato il suo volto con una pietra, abbandonando il cadavere seminudo in una zona appartata.