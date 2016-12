foto Ansa

08:04

- Secondo i media indiani, le accuse formulate contro i marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, "non comportano la pena di morte". Riferendosi a quanto deciso dalla Corte Suprema il 26 aprile, la base delle indagini, che svolgerà la polizia antiterrorismo, sarà infatti la denuncia presentata il 29 agosto 2012 in cui non si menziona l'uso della legge sul terrorismo e sulla sicurezza marittima che prevede la pena di morte in caso di omicidio.