- I talebani hanno annunciato l'avvio per oggi della loro tradizionale "campagna di primavera" contro le forze di sicurezza afghane e internazionali che quest'anno prende il nome dal generale Khalid bin Waleed, ricordato per aver unificato per la prima volta l'Arabia ed avere sconfitto gli eserciti romano-bizantini. "L'operazione - assicurano gli insorti - comporterà l'uso di molti infiltrati nelle fila del nemico e di kamikaze".