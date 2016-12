foto Ap/Lapresse

- Il presidente algerino, Abdelaziz Bouteflika, è stato colpito da un incidente ischemico transitorio senza conseguenze, un tipo di incidente vascolare cerebrale non grave. Lo riferisce il professor Rachid Bougherbal, direttore del Centro nazionale di medicina sportiva aggiungendo che lo stato di salute del capo di Stato non desta alcuna preoccupazione. Tuttavia, Bouteflika è stato trasferito a Parigi per ulteriori accertamenti.