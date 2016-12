foto Ap/Lapresse

- L'opposizione di centrodestra, contraria all'adesione all'Ue, è data in largo vantaggio - come da pronostici - dalle prime proiezioni delle elezioni legislative in Islanda. Il voto esprimerà comunque un nuovo premier poiché l'uscente, la socialdemocratica Johanna Sigurdardottir, 70 anni, ha annunciato il ritiro dalla politica. In lizza per succederle il conservatore Bjarni Benediktsson, 43 anni, e il centrista David Gunnlaugsson, 38 anni.