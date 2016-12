foto Ansa

15:55

- E' stata pubblicata la lista delle 761 persone date per disperse nel crollo del palazzo a Dacca, in Bangladesh. La notizia è stata riferita dal sito internet Bdnews24.com. L'elenco è stato compilato sulla base delle informazioni dei familiari di chi lavorava nel complesso del "Rana Plaza" il giorno del crollo e che non hanno più saputo nulla dei loro cari. Nella lista si vedono nomi e foto delle persone scomparse.