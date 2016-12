foto Ansa

14:29

- Migliaia di operai sono scesi di nuovo in piazza questa mattina, alla periferia di Dacca in Bangladesh, per protestare contro le autorità accusate di non aver saputo prevenire il crollo del palazzo che ha causato la morte di 300 persone. I manifestanti hanno bloccato il traffico e la polizia è intervenuta per disperderli con bastoni e gas lacrimogeni. Cinquanta i feriti negli scontri. Oggi ancora chiuse le aziende di abbigliamento.