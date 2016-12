foto Wwf

- Negli ultimi 10 anni l'Africa centrale ha perso quasi i due terzi dei suoi elefanti, braccati e uccisi per il loro avorio. L'allarme arriva da un gruppo di Ong internazionali che hanno lanciato un appello ai Capi di Stato per combattere il bracconaggio. In Congo, tra il 2009 e il 2011, sono "spariti" quasi 5mila esemplari, mentre nella Repubblica Centrafricana, a fronte di circa 80mila elefanti presenti 30 anni fa, oggi ce ne sono solo poche migliaia.