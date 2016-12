foto Ap/Lapresse

01:17

- Gli Stati Uniti hanno negato il visto per entrare nel Paese a Mariela Castro, figlia del presidente cubano Raul Castro. La donna era stata invitata a Philadelphia per ricevere un premio per il suo impegno a tutela dei diritti dei gay. Nipote di Fidel, Mariela è la direttrice del National Center for Sex Education di Cuba e una delle maggiori attiviste per i diritti dei gay nel suo Paese.