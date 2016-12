foto Ansa

21:28

- L'uso, da parte della Siria, di armi di distruzione di massa contro i civili "cambierebbe le carte in tavola". Parola del presidente americano, Barack Obama, che incontrando il re di Giordania, Abdullah, sottolinea come la Siria abbia in qualche modo già passato il segno con decine di migliaia di persone uccise. Gli Stati Uniti collaboreranno con la Giordania per la conferma dell'eventuale uso di armi chimiche in Siria.