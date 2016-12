foto Ap/Lapresse

19:47

- Nel caso in cui l'uso di armi chimiche da parte del regime di Damasco venisse confermato, tra le opzioni per una adeguata risposta c'è anche l'intervento militare. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney. "Quando si dice che tutte le opzioni sono sul tavolo - ha proseguito Carney - significa che ci sono varie possibilità: l'uso della forza è una di queste, ma non è la sola".