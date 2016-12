Germania, irrompe in ufficio e uccide un politico

foto Afp Correlati Germania, irrompe in ufficio e uccide politico

14:59

- Un uomo ha fatto irruzione armato stamattina nell'edificio amministrativo del circondario rurale di Hameln-Pyrmont, nella, in, uccidendo il, per poi togliersi la vita. La vittima è il 63enne socialdemocratico. Lo ha reso noto la polizia locale, senza ipotizzare per ora un movente.