foto Ap/Lapresse

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha detto di "aver preso seriamente in considerazione il contenuto della lettera" inviata dalla Casa Bianca al Congresso sull'uso delle armi chimiche in Siria. Ban ha sottolineato che il team di esperti che dovrà indagare sul possibile uso di tali armi nel Paese è pronto a partire, ma non ha ancora ricevuto il permesso di entrare dal governo di Damasco, cui ha rinnovato la richiesta anche oggi.