foto Afp

21:26

- Tre persone sono state uccise a fucilate ed un'altra è rimasta ferita per strada a Istres, vicino a Marsiglia. Il presunto aggressore, 19 anni, noto per una vicenda di possesso di armi, è stato arrestato. Una fonte vicina alle indagini ha parlato di possibili "disturbi psichiatrici". Sembra che le vittime siano state scelte a caso dal killer, perché pare che il giovane non avesse avuto precedenti contatti con loro.