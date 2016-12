Boston, i due ceceni pronti a colpire New York

foto Reuters Correlati Il dossier 20:29 - I due attentatori di Boston stavano per colpire con un attentato a Times Square, a New York. Lo affermano fonti investigative. A parlare dell'intenzione di attaccare il cuore di Manhattan sarebbe stato lo stesso attentatore sopravvissuto, Dzhokhar Tsarnaev, nel corso di uno dei suoi interrogatori in ospedale. - I due attentatori di Boston stavano per colpire con un attentato a Times Square, a New York. Lo affermano fonti investigative. A parlare dell'intenzione di attaccare il cuore di Manhattan sarebbe stato lo stesso attentatore sopravvissuto, Dzhokhar Tsarnaev, nel corso di uno dei suoi interrogatori in ospedale.

Avevano 6 bombe in auto - I fratelli Tsarnaev decisero "spontaneamente" e "mentre erano in macchina" di andare a New York per fare esplodere gli ordigni che avevano a bordo. Lo ha detto il capo della polizia di New York, Ray Kelly, che ha parlato di sei bombe: una ricavata da una pentola a pressione imbottita di esplosivo come quelle di Boston e altre 5 bombe artigianali.



Bloomberg: "Eravamo il prossimo obiettivo" - "Eravamo il prossimo obiettivo", ha confermato il sindaco di New York, Michael Bloomberg. "Dzhokhar Tsarnaev - ha aggiunto Bloomberg - ha detto all'Fbi che col fratello volevano andare a New York e far esplodere altri ordigni a Times Square". Per il primo cittadino della Grande Mela gli sviluppi delle indagini sull'attentato di Boston "ci ricordano come New York rimanga nel mirino del terrorismo.