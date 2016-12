foto Ansa

16:42

- Un aereo israeliano ha abbattuto sul Mediterraneo un drone proveniente dal Libano che stava per violare lo spazio aereo di Tel Aviv. L'annuncio è stato dato dai militari dello Stato ebraico su Twitter. Duro il commento del premier Benjamin Netanyahu: "Vedo questo tentativo di entrare nel nostro territorio come una questione grave. Continueremo a fare quanto necessario per proteggere la sicurezza dei nostri cittadini".