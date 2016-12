Alabama, esplodono 2 chiatte

12:17 - A distanza di una settimana dalla violenta esplosione in Texas, dove una fabbrica di fertilizzanti si è trasformata in una sorta di bomba atomica, una nuova esplosione, stavolta in Alabama scuote l'America. In questi due video sono in realtà quattro gli scoppi: a saltare in aria sarebbero state due chiatte cariche di carburante sul fiume Mobile intorno alle 20.30 ora locale. La prima esplosione è stata seguita a breve da altre tre: nel primo video, a 2 minuti e 50 di girato, si vede chiaramente il secondo scoppio che sovrasta la voce del giornalista. I funzionari hanno detto a Fox News che non ci sono stati incidenti mortali. Il rischio è che a bordo delle chiatte possano esserci ancora centinaia di litri di benzina. Le autorità hanno richiesto una zona di evacuazione di un miglio intorno al cantiere.