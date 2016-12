foto Ansa

08:14

- La Corte Suprema di New Delhi ha rinviato a domani l'udienza sul caso dei due marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, accusati dell'omicidio di due pescatori il 15 febbraio 2012. Motivo del rinvio l'assenza del procuratore generale impegnato in altri casi. La prima sezione si deve pronunciare sul ricorso alle leggi e alla polizia antiterrorismo per giudicare i due fucilieri.