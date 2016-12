foto Afp

- "Un candidato meraviglioso". Così l'ex presidente americano, George W. Bush, definisce il fratello Jeb Bush, invitandolo a correre per la Casa Bianca nel 2016. In un'intervista ad Abc News, George W. Bush afferma comunque che si "tratta di una decisione molto personale" che stara' a Jeb Bush prendere. "Sarebbe un candidato meraviglioso se decidesse di scendere in campo. Non ha bisogno del mio consiglio, che comunque sarebbe di correre".