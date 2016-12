foto Ap/Lapresse

01:19

- Il Rhode Island si appresta a diventare il decimo Stato americano a consentire le nozze fra lo stesso sesso. La camera ha già approvato il provvedimento in gennaio e il Senato ha dato il suo via libera, con 26 voti a favore e 12 contrari. Il provvedimento torna ora alla Camera per un voto procedurale, atteso la prossima settimana, prima di arrivare alla firma del governatore Lincoln Chafee, che si è già detto favorevole.