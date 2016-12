foto Ap/Lapresse

- Ancora un adolescente ucciso a a colpi d'arma da fuoco a due passi da casa Obama, a Chicago. Il corpo di un 15enne è stato ritrovato nel giardino di un'abitazione a pochi isolati dalla residenza della "First Family". E' la stessa zona in cui tre mesi fa fu uccisa Hadiya Pendleton, anche lei di 15 anni, la majorette che aveva sfilato e ballato per il presidente appena rieletto. La storia di Hadiya commosse Obama e la moglie Michelle.