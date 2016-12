Strage di Boston, in Rete arriva il videogame

- “Stanchi di vedere il disastro della maratona di Boston in tv? Ora puoi riviverlo!”. Si apre così il video lancio di “The Boston Marathon 2013, Terror on the Streets”, un videogame elaborato e diffuso gratuitamente sul web da "Lolokaust", un gruppo di trolls - altrimenti detti bulli della Rete - dotati di pessimo gusto e discutibili capacità nel campo della grafica.

Tra insulti al Presidente Obama e oscenità varie, lo scopo del gioco è schivare, lungo un percorso insanguinato, degli ordigni a forma di pentola a pressione: evidente il richiamo alle bombe fatte esplodere il 15 aprile scorso e che costarono la vita a tre persone, ferendone oltre 140.

In caso di detonazione, l’omino viene disintegrato con dovizia di dettagli e sullo schermo appare la scritta “Sei stato fottuto, l’anno prossimo ti andrà meglio”. Ironia totalmente fuori luogo, in linea con le precedenti produzioni di Lolokaust, dedicate a eventi tragici come il massacro del Virginia Tech del 2007: in quell'occasione i due idearono una vera a propria guida per aspiranti attentatori, suggerendo trucchi per costruire da sé armi letali o metodi per uccidere nel modo più doloroso possibile chiunque capiti a tiro. Macabra creatività dunque, un'escalation di volgarità che si spera abbia presto fine.