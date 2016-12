Sparatoria in Usa: 5 morti, tra cui 2 bambini

foto Ap/Lapresse Correlati Usa, Virginia: sparatoria in un college, ferite due donne

Boston, sparatoria al Mit 19:07 - L'ennesima sparatoria negli Stati Uniti ha provocato cinque vittime, tra le quali due bambini. E' accaduto a Manchester, cittadina dell'Illinois a 110 km da Saint Louis. Un uomo ha fatto fuoco alle 4.30 della mattina in una casa popolare sterminando una famiglia intera. Sembra che ci sia una sola superstite, una bambina di sette anni. L'aggressore, catturato dalla polizia, è morto in ospedale. - L'ennesimaha provocato. E' accaduto ar, cittadina dell'a 110 km da Saint Louis. Un uomo ha fatto fuoco alle 4.30 della mattina in una. L'aggressore, catturato dalla polizia, è morto in ospedale.

Il killer si è infatti dato alla fuga a bordo di un'auto e gli agenti lo hanno raggiunto e arrestato al termine di un inseguimento ad altissima velocità, durato quasi tre ore. Durante la rocambolesca fuga l'uomo è stato colpito dagli spari dei poliziotti e, ricoverato in ospedale, è morto poco dopo.



Una famiglia distrutta - L'assassino ha sterminato un'intera famiglia: sembra che sia scampata alla sua furia omicida soltanto una bambina di sette anni, probabilmente la terza figlia. Sono infatti rimasti uccisi i genitori, i loro due bambini di cinque e un anno e la nonna. La piccola superstite è ora ricoverata all'ospedale di Springfield in gravi condizioni.



Sono state identificate le vittime: Joanne Sinclair, 65 anni, sua nipote Brittany Luark, 22, il fidanzato Roy Ralston, e i due piccoli Nolan Ralston, 5 anni, e Brantley Ralston, soltanto un anno.



Secondo quanto riferisce "The Tribune", il genero Brad Teeter ha raccontato che l'aggressoresi è introdotto nell'appartamento, al secondo piano dell'edificio, sparando all'impazzata contro tutti quelli che erano all'interno. Teeter ha poi aggiunto che non conosceva il killer.



La fuga ad alta velocità, poi la cattura - Il killer è stato catturato dalla polizia dopo un inseguimento: l'uomo si è lanciato in auto in una fuga ad alta velocità, durata circa due ore, al termine della quale è stato raggiunto e preso dagli agenti.



"Non abbiamo idea di cosa sia successo - ha detto il sindaco di Manchester, Ron Drake -. La nostra è una comunità tranquilla, che non ha mai vissuto tragedie di questo tipo".



La polizia è convinta che l'aggressore catturato sia l'unico artefice della sparatoria e che non ci siano altri complici. L'uomo avrebbe sparato all'interno di un appartamento del complesso popolare, ma ancora non è chiaro quali siano i rapporti tra le vittime e il killer.