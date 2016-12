India, vende bebè su Facebook per 11mila euro

foto Ap/Lapresse 14:52 - Un uomo è stato arrestato nello stato indiano nord occidentale del Punjab per aver venduto un neonato su Facebook per 800mila rupie (oltre 11 mila euro). Lo scioccante caso è successo a Ludhiana e ha coinvolto tre persone complici nel losco affare tutte arrestate. Il piccolo era stato rapito dallo zio materno subito dopo la sua nascita in un ospedale della città. L'uomo aveva detto alla nipote che aveva partorito un feto morto. - Unnello statonord occidentale del Punjab persuper 800mila rupie (oltre 11 mila euro). Lo scioccante caso è successo ae ha coinvolto tre persone complici nel losco affare tutte arrestate. Il piccolo era statomaterno subito dopo la sua nascita in un ospedale della città. L'uomo aveva detto alla nipote che aveva partorito

La neo mamma, non credendo al racconto dello zio, ha denunciato l'uomo alla polizia. Gli investigatori sono riusciti a risalire ai complici del rapimento e a ritrovare il bambino. "L'acquirente", un imprenditore, è riuscito invece a far perdere le proprie tracce.



Di recente a New Delhi, e in altre parti dell'India, c'è stata una escalation di rapimenti e di violenze sessuali su bambini che hanno provocato diverse proteste da parte di associazioni per la difesa dei diritti umani e dei partiti dell'Opposizione.