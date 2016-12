Bangladesh, 82 morti nel crollo di un palazzo

foto Ansa Correlati Bangladesh, le immagini della tragedia 10:49 - Almeno 82 persone sono morte nel crollo di un edificio di otto piani a Dacca, capitale del Bangladesh. I feriti sono almeno 700, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare di molto dal momento che, quando i piani sono crollati uno sopra l'altro, nel palazzo c'erano circa 2000 persone. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. - Almeno 82 persone sono morte nel crollo di un edificio di otto piani a Dacca, capitale del Bangladesh. I feriti sono almeno 700, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare di molto dal momento che, quando i piani sono crollati uno sopra l'altro, nel palazzo c'erano circa 2000 persone. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti.

L'edificio crollato ospitava alcuni laboratori per produzione di abiti e un centro commerciale. I proprietari della fabbrica avrebbero ignorato l'avviso di non far accedere i lavoratori alla struttura dopo che il giorno prima erano state individuate delle crepe. Il settore del tessile in Bangladesh, in pieno boom, è da anni colpito da incidenti. Nel novembre scorso 112 persone sono morte nell'incendio di una fabbrica in un sobborgo di Dacca.



Un testimone: "Sembrava un terremoto" - Un testimone, commentando il crollo, ha detto: "Sembrava un terremoto". "Ero al lavoro al terzo piano, poi improvvisamente ho sentito un boato assordante, ma non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Sono stato colpito alla testa", ha detto un lavoratore di una delle fabbriche di abbigliamento che si trovano all'interno. L'edificio "sarebbe crollato per un difetto strutturale". Lo ha detto il ministro degli Interni del Bangladesh, Muhiuddin Khan Alamgir, che ha visitato il luogo. Aperta un'inchiesta per far luce sull'accaduto.