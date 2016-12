foto Ap/Lapresse

- Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata alle 9:14 ora locale (l'1:14 in Italia) nella Regione delle Isole della Papua Nuova Guinea. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a 17,8 km di profondità ed epicentro in mare 31 km a nord della città di Rabaul, ex capoluogo della Provincia della Nuova Birmania Ovest.