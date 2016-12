foto Afp

- Il cadavere di un neonato è stato ritrovato congelato in un frigorifero a Moirans, non lontano da Grenoble, in Francia. A fare la macabra scoperta è stato il fidanzato della madre, aprendo il frigorifero dell'appartamento che i due condividono da nove mesi. La donna, un'assistente familiare di 28 anni, è stata posta in stato di fermo. Sulla vicenda indaga la giustizia locale.