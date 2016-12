Iraq, esercito attacca manifestanti: vittime

foto Ansa 12:37 - Spari dei soldati sui manifestanti a Kirkuk, nel nord dell'Iraq, hanno causato la morte di almeno 26 persone. I militari hanno attaccato la piazza Hawija, occupata da manifestanti dell'opposizione, per arrestare alcuni uomini. Lo ha affermato Abdul Malik al Joburi, coordinatore dei manifestanti, citato dall'agenzia irachena Nina. - Spari dei soldati sui manifestanti a Kirkuk, nel nord dell'Iraq, hanno causato la morte di almeno 26 persone. I militari hanno attaccato la piazza Hawija, occupata da manifestanti dell'opposizione, per arrestare alcuni uomini. Lo ha affermato Abdul Malik al Joburi, coordinatore dei manifestanti, citato dall'agenzia irachena Nina.

Il portavoce del ministero dell'Interno, il generale Saad Maan, ha detto che l'attacco era stato programmato per arrestare alcuni uomini accusati di avere ucciso o ferito diversi membri dell'esercito in un attacco armato di alcuni giorni fa. Il portavoce ha accusato i manifestanti radunati sulla piazza di avere usato bambini come scudi umani e di avere "fatto fallire ogni tentativo di risolvere la crisi" pacificamente.