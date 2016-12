Bombe Boston, amputano il piede a ballerina "Continuerò a danzare e correre alla maratona"

foto Facebook Correlati L'attentato di Boston 08:57 - Ha perso il piede nell'attentato alla maratona di Boston, ma lei, caparbia e ostinata insegnante di danza, ha giurato di non voler darla vinta ai terroristi e ha promesso di ballare di nuovo e correre nella maratona del prossimo anno. E' la commovente storia della 32enne Adrianne Haslet-Davis. Il ballo è la sua vita: "Quando danzo, non sento il bisogno di fare altro". - Ha perso il piede nell'alladi, ma lei, caparbia e ostinata insegnante di danza, ha giurato di non voler darla vinta ai terroristi e ha promesso di ballare di nuovo e correre nella maratona del prossimo anno. E' la commovente storia della 32enne. Il ballo è la sua vita: "Quando danzo, non sento il bisogno di fare altro".

"Non posso permettere che i terroristi mi rubino tutta la mia vita. Ballerò ancora. E il prossimo anno ho intenzione di correre la maratona". Al momento dell'esplosione, era accanto al marito, militare e capitano dell'Air Force. La coppia si era avvicinata al traguardo per guardare i corridori. Quando la seconda bomba è esplosa, i due sono stati gettati a terra.



L'esplosione e la vita che cambia - "Per i primi minuti, tutto sembrava tranquillo", ha raccontato Haslet-Davis. "Pensavo di non essere stata ferita fino a quando ho guardato giù e ho capito che il mio piede sinistro era praticamente staccato". Il marito, da poco tornato dall'Afghanistan, ha usato la sua cintura come un laccio emostatico per fermare l'emorragia.



L'amputazione - Trasferita in ospedale, a darle notizia dell'amputazione è stata la madre: "Cara, il piede sinistro non c'è più". "Voglio solo che la gente sappia che si può venire fuori da una situazione che potrebbe sembrare la fine del mondo e uscirne più forte. Quando danzo - ripete Adrianne - non sento il bisogno di altro. La mia gioia è completa".