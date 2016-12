Libia, autobomba all'ambasciata francese

foto Twitter Correlati L'attacco alla sede diplomatica

Un'autobomba è esplosa davanti all'ambasciata francese a Tripoli, in Libia ferendo due guardie della sicurezza. L'edificio è stato gravemente danneggiato, e una parte del muro di cinta è stata distrutta. Due auto parcheggiate davanti alla sede diplomatica hanno preso fuoco e sono state carbonizzate. è esplosa davantiferendo due guardie della sicurezza. L'edificio è stato gravemente danneggiato, e una parte del muro di cinta è stata distrutta. Due auto parcheggiate davanti alla sede diplomatica hanno preso fuoco e sono state carbonizzate.

Secondo la testimonianza degli abitanti del quartiere residenziale di Gargaresh, dove si trova la sede diplomatica francese, la forte esplosione è stata sentita alle 7.



Immediata la reazione di Parigi, che per bocca del ministro degli Esteri, Laurent Fabius, ha condannato "questo atto odioso" garantendo che "i servizi dello Stato ce la metteranno tutta per far luce sulle circostanze di questo attentato e perché i suoi autori siano rapidamente identificati". Condanna per l'attentato è stata espressa anche dal ministro degli Esteri libico, Mohamed Abdel Aziz, che ha sottolineato come Tripoli consideri l'attacco "un atto terroristico nei confronti di un Paese fratello che ha sostenuto la Libia durante la rivoluzione".



Per indagare sull'attentato verrà creata una commissione mista franco-libica, e il ministro Aziz ha invitato tutti i libici a collaborare fornendo qualsiasi informazione su altre eventuali minacce.