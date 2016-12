Canada, presi terroristi legati ad Al Qaeda: volevano far saltare un treno per New York

foto Ap/Lapresse Correlati L'attacco a Boston 22:44 - Ad una settimana dal sanguinoso attentato di Boston, la polizia canadese ha confermato l'arresto di due persone, una a Montreal e l'altra a Toronto, legate ad Al Qaeda. Secondo gli investigatori si tratta di due terroristi che stavano progettando un attacco alle ferrovie tra Toronto e New York e che "avevano le capacità per portare a termine il loro progetto". Il complotto è stato sventato con la collaborazione dell'Fbi. - Ad una settimana dal sanguinoso attentato di Boston, la polizia canadese ha confermato l'arresto di due persone, una a Montreal e l'altra a Toronto, legate ad Al Qaeda. Secondo gli investigatori si tratta di due terroristi che stavano progettando un attacco alle ferrovie tra Toronto e New York e che "avevano le capacità per portare a termine il loro progetto". Il complotto è stato sventato con la collaborazione dell'Fbi.

I due, Chiheb Essenghaier e Raed Jaser, avevano preso di mira un treno passeggeri nell'area di Toronto. Non è ancora chiaro se l'attacco prevedesse una bomba a bordo o se intendessero minare i binari provocando un deragliamento. La polizia era sulle loro tracce da oltre un anno: gli investigatori li avevano messi sotto stretta sorveglianza da oltre dodici mesi in Quebec e in Ontario. Nessun collegamento con i due fratelli ceceni accusati dell'attentato alla maratona di Boston.



Guidati da terroristi in Iran - "I due arrestati erano guidati da elementi di Al Qaeda presenti in Iran. Ma non ci sono prove che l'attentato fosse appoggiato dallo Stato", ha detto la polizia canadese. L'attacco, assicurano le autorità canadesi, avrebbe prodotto conseguenze disastrose, molto più del pericoloso complotto scoperto in Canada nell'estate 2006, quando la polizia arrestò 18 persone in una massiccia retata anti-terrorismo: l'accusa era di aver ideato piani per far esplodere la Peace Tower, sulla collina del Parlamento ad Ottawa, e la Borsa di Toronto. I terroristi progettavano anche di decapitare il primo ministro e altri politici.