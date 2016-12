foto Reuters

21:14

- La polizia canadese avrebbe arrestato, in coordinamento con le autorità statunitensi, alcune persone in Ontario e Quebec sospettate di aver pianificato un attacco terroristico. Il piano non è da collegare con l'attentato di Boston. Lo afferma la tv canadese Cbc. I sospetti erano stati sotto sorveglianza per oltre un anno.