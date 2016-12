foto Reuters

20:01

- Il ceceno Dzohkhar Tsarnaev, il presunto attentatore della maratona di Boston arrestato venerdì, è stato formalmente incriminato e rischia la pena di morte. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia americano. Tsarnaev, che si trova in un letto di un ospedale a causa delle ferite che ha subito, è stato incriminato per cospirazione e per uso di armi di distruzione di massa. Quest'ultima accusa prevede la pena capitale.