13:49

- "L'Italia è in una situazione atipica e difficile". Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, a Berlino, sottolineando che il governo segue quanto sta avvenendo "con interesse e attenzione dalle elezioni". L'entourage della Merkel tiene comunque a sottolineare come "Giorgio Napolitano sia tenuto in alta considerazione per il suo profilo personale dal governo tedesco come nel contesto internazionale".