Gb, sempre più bimbi dipendenti da tecnologie

foto Ansa 13:29 - Sempre più bambini soffrono di dipendenze da tablet e cellulari in Gran Bretagna. E' significativo il caso di una piccola di 4 anni del sud-est dell'Inghilterra che è stato riportato dai media inglesi. La bambina diventava "intrattabile e triste" quando i genitori le toglievano di mano l'iPad con cui giocava per diverse ore al giorno e che di conseguenza, preoccupati da questo atteggiamento disforico, si sono rivolti a uno specialista.

"La madre mi ha telefonato e mi ha descritto i sintomi - ha spiegato Richard Graham, uno dei maggiori esperti britannici di dipendenza dalle tecnologie - I bambini già a quella età sono in grado di sviluppare forme di dipendenza che ricordano quelle degli alcolisti e degli eroinomani. E i casi continuano ad aumentare".



Per curare questo tipo di patologie Graham ha creato in una clinica di Londra uno speciale programma di "disintossicazione" per bambini e ragazzi "malati" di tecnologia.