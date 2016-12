Leida, studente annuncia strage: fermato

foto Afp 13:13 - La polizia olandese che oggi ha ordinato la chiusura di tutte le scuole superiori della cittadina di Leida, nel Sud del Paese, ha fermato lo studente che aveva annunciato su internet che avrebbe ucciso "il mio professore e il maggior numero possibile di studenti". Il messaggio era stato pubblicato su un forum online americano, 4chan.org, e le minacce di strage erano state giudicate "serie" dalle autorità. - Lache oggi ha ordinato ladi tutte ledella cittadina di, nel Sud del Paese, ha fermato lo studente che aveva annunciato su"il mio professore e il maggior numero possibile di studenti". Il messaggio era stato pubblicato su un, 4chan.org, e le minacce di strage erano state giudicate "serie" dalle autorità.

"Domani sparerò sul mio professore e sul maggior numero di studenti possibili, è una scuola in una città olandese che si chiama Leida e utilizzerò una Colt Defender 9 mm", aveva scritto in inglese lo studente, spiegando di utilizzare un sistema per non farsi identificare dalle forze dell'ordine. Metedo che non ha funzionato. Gli agenti lo hanno rintracciato e ora il giovane è sotto interrogatorio.



La polizia olandese, riferisce la tv pubblica Nos, sarebbe stata allertata dai colleghi svizzeri, mentre subito dopo erano stati avviati contatti con l'Fbi, dal momento che le minacce erano state pubblicate su un sito Usa.