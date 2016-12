Boston, Dzhokhar riprende conoscenza

foto Twitter 09:04 - Dzhokhar Tsarnaev, 19 anni, l'unico dei due attentatori ceceni di Boston ancora vivo, ferito gravemente alla gola, "ha ripreso conoscenza e risponde per iscritto alle domande degli investigatori". Lo riferisce l'emittente statunitense Nbc, precisando che il giovane è "intubato e sotto sedativi e le sue condizioni rimangono gravi". - Dzhokhar Tsarnaev, 19 anni, l'unico dei due attentatori ceceni di Boston ancora vivo, ferito gravemente alla gola, "ha ripreso conoscenza e risponde per iscritto alle domande degli investigatori". Lo riferisce l'emittente statunitense Nbc, precisando che il giovane è "intubato e sotto sedativi e le sue condizioni rimangono gravi".

Intanto in Australia un controverso predicatore islamico, di cui è emerso un contatto sui social media con i sospettati attentatori di Boston, è stato interrogato dalle autorità antiterrorismo di Sydney, che però affermano di non nutrire preoccupazioni su di lui. Le autorità Usa indagano invece sulla possibilità che il maggiore dei due fratelli, Tamerlan Tsarnaev, fosse un seguace dello sceicco nato a Sydney Feiz Mohammed, dopo che era emerso in una pagina del giovane su YouTube un video dello sceicco, in cui chiede che i nemici dell'Islam siano uccisi, e condanna libri e film di Harry Potter come incitazione al paganesimo e quindi maligni.



Il vice commissario della polizia Catherine Burns ha detto che lo stesso sceicco si era messo in contatto con gli investigatori invitandoli in casa sua per essere interrogato. Ma non è emersa alcuna connessione con gli attentatori di Boston.



Katherine, la vedova musulmana convertita dall'attentatore - Katherine Russell, la vedova di Tamerlan Tsarnaev, era "una ragazza americana a cui è stato fatto il lavaggio del cervello" dal marito estremista. E' quanto sostiene una sua compagna di scuola, come riporta il Mail Online. Il giornale mostra le immagini delle donna prima che si convertisse all'islam che, a detta di chi la conosceva meglio, è stata "completamente trasformata" dal marito. Dopo un'infanzia e un'adolescenza da ragazza americana "modello" ha conosciuto il giovane ceceno e l'ha sposato, A 21 anni ha avuto con lui il primo figlio, Zahara, che ora ha tre anni. Ora è stata sentita dagli investigatori per capire cosa sapesse delle intenzioni del marito.