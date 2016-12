foto Ap/Lapresse

01:35

- Almeno 74 studentesse afghane sono rimaste intossicate per aver inalato del gas velenoso in una scuola di Bibi Maryam nella provincia nord-orientale del Paese. La polizia starebbe seguendo diverse piste dall'incidente al possibile attacco da parte dei talebani. In Afghanistan ci sono già stati diversi casi di avvelenamento di massa di giovani studentesse da parte di ultra-conservatori dell'Afghanistan che si oppongono all'istruzione femminile.