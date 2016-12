foto Ap/Lapresse

21:46

- Un operaio di Monopoli (Bari), Filippo Matera, di 60 anni, è morto e un altro lavoratore italiano è rimasto ferito in un'esplosione avvenuta per cause in corso d'accertamento in Algeria nella loro abitazione annessa a uno stabilimento di ceramiche nel quale lavoravano a Guelma, nel Nord del Paese. Lo scoppio è avvenuto il 18 aprile ma Matera è morto oggi in ospedale per le ferite riportate. I familiari non esludono anche l'ipotesi dell'attentato.