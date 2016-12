Strage in Siria, centinaia di morti vicino a Damasco

foto Ansa 20:21 - "Oltre 450 cadaveri, soprattutto di bambini e donne, di persone giustiziate dal regime e dalle milizie paramilitari sono stati trovati nel sobborgo di Damasco di Jdaidet Fadel". Lo affermano i comitati locali anti-regime, precisando che molti corpi sono stati dati alle fiamme. Il sobborgo a sudovest della città siriana è stato teatro "di un orrendo massacro da parte del regime". Sale così a 521 il bilancio delle vittime di oggi. - "Oltre 450 cadaveri, soprattutto di bambini e donne, di persone giustiziate dal regime e dalle milizie paramilitari sono stati trovati nel sobborgo di Damasco di Jdaidet Fadel". Lo affermano i comitati locali anti-regime, precisando che molti corpi sono stati dati alle fiamme. Il sobborgo a sudovest della città siriana è stato teatro "di un orrendo massacro da parte del regime". Sale così a 521 il bilancio delle vittime di oggi.

Un'altra giornata dell'orrore - Un bombardamento di artiglieria ha fatto strage in una scuola di Al Maghara, nella regione di Idlib: almeno 14 le vittime, 9 scolari e cinque insegnanti, in quelli che Human Rights Watch ha denunciato come una "strategia di attacchi multipli e sistematici contro i civili da parte del regime siriano", che non risparmia luoghi di culto, panetterie e appunto scuole.



Strage di Damasco confermata dagli osservatori - Un altro massacro, l'ennesimo, è andato in scena a Jdaidet Fadel, un sobborgo a sudovest di Damasco: "Centinaia di cadaveri di persone giustiziate dal regime e dalle milizie paramilitari, soprattutto di bambini e donne, sono stati trovati oggi" dopo i violenti scontri durati quasi cinque giorni per il controllo dell'area. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, che conferma la strage, precisa che "molti cadaveri mostrano i segni delle torture e delle mutilazioni", "alcuni corpi hanno colpi alla testa".



Aumentano gli aiuti Usa ai ribelli - Intanto gli Stati Uniti hanno aumentato di 123 milioni di dollari i propria aiuti all'opposizione, arrivando in totale a 250 milioni, e fornendo per la prima volta mezzi blindati, giubbotti antiproiettile e visori notturni, le cosiddette "armi non letali".