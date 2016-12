foto Afp

19:37

- A due giorni dal voto finale sul progetto di legge sui matrimoni gay, migliaia di oppositori, ma anche di sostenitori, sono scesi in strada a Parigi in due cortei differenti. Il primo è partito da piazza di Denfert-Rochereau nella zona sud della capitale al grido di "Hollande, non vogliamo la tua legge"; mentre a due chilometri di distanza, alla Bastiglia, sfilavano i sostenitori della norma, in un raduno indetto "per la legalità e contro l'omofobia".