foto Ufficio stampa

18:12

- Il cugino di Muammar Gheddafi, Ahmed Qaddaf el Dam, sarà giudicato davanti alla corte d'assise del Cairo con l'accusa di tentato omicidio, resistenza alla polizia e possesso illegale di armi. Lo riferisce l'agenzia Mena, ricordando che l'uomo ha sparato ferendo un agente di polizia durante il tentativo delle forze dell'ordine di arrestarlo. In Libia el Dam, riparato in Egitto durante la rivoluzione libica, è ricercato per reati di corruzione.