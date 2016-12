foto Agenzia Spaziale Italiana

02:01

- Ennesimo rinvio per il vettore spaziale "Antares" al suo volo inaugurale. Il lancio del razzo, realizzato da una società privata americana, ha subito un ulteriore rinvio di 24 ore a causa dei forti venti sopra la base di Wallops Island, in Virginia. Il vettore porta una copia della capsula Cygnus che avrà il compito di rifornire in futuro la Stazione Spaziale Internazionale (Iss).