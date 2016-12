"Non sei un disegno", campagna antianoressia

foto Dal Web Correlati "Non sei un disegno", la campagna di Star Models 09:59 - "Non sei un disegno": con questo claim un'agenzia brasiliana di modelle ha lanciato la propria campagna contro l'anoressia, mostrando una modella ritratta nel classico bozzetto da disegno di moda con a fianco la foto di un'indossatrice anoressica. Che somiglia in tutto e per tutto a quella di carta, con le sue proporzioni assurde. - "Non sei un disegno": con questo claim un'agenzia brasiliana di modelle ha lanciato la propria campagna contro l'anoressia, mostrando una modella ritratta nel classico bozzetto da disegno di moda con a fianco la foto di un'indossatrice anoressica. Che somiglia in tutto e per tutto a quella di carta, con le sue proporzioni assurde.

Immagini che, in tutto il mondo, stanno già facendo discutere. Molti, infatti, sono stati i commenti favorevoli a questa nuova iniziativa, ma qualcuno ne mette in dubbio l'efficacia. Secondo i perplessi, infatti, il messaggio può essere positivo per le ragazze che non sono state ancora colpite dall'anoressia, mentre potrebbe risultare controproducente per quelle che, al contrario, hanno già ceduto. Nel secondo caso, si sottolinea, potrebbero essere tentate di trarre ispirazione da quei bozzetti e da quelle fotografie per diventare ancora più scheletriche.